“Lástima, Margarita”, dice profesor a alumna que dio de baja tras contraer COVID

Redacción

Ciudad de México.-Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), denunciaron al profesor José Raúl de Córdova Conde por su falta de empatía con una alumna, que no asistió a un par de clases, tras contagiarse de COVID-19.

Fue el pasado 19 de enero, durante una clase impartida en la plataforma Zoom, cuando el profesor de la materia Fundamentos de Mercadotecnia amenazó a la joven de nombre Ximena, con reprobarla por no entregar un trabajo, pese a que le explicó los motivos por los que no pudo asistir a clases.

“No soy empático y no soy la Basílica de Guadalupe para que les haga milagros y hace 14 años que trabajo en Ciencias Políticas y saben que soy estricto”, dijo el profesor.

La alumna contó en entrevista para Milenio que uno de sus familiares le envió al maestro un correo electrónico, para avisarle sobre su estado grave de salud, incluso adjuntó los resultados positivos de la prueba PCR que se practicó, así como la receta médica, sin embargo, el docente nunca respondió.

Al no obtener respuesta, Ximena decidió entrar a la clase para saber su situación, pero el profesor le respondió de forma prepotente frente a todos sus compañeros, pero todo fue grabado y ahora el video se hizo viral.

“Yo no puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio, si el alumno no puede, adiós, ‘sabes qué ponme NP y ahí muere, ya tomaré la materia después’, máximo ustedes que tienen múltiples oportunidades, estoy enfermo también Ximena”, dijo.