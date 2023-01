Policía llega a la casa de Britney Spears porque creen que le pasó algo malo 

Redacción

Los seguidores de la super estrella Britney Spears no se tomaron nada bien el que la cantante haya eliminado su cuenta de Instagram y decidieron mandar a la policía a su casa para corroborar que estuviera bien.

Así lo dio a conocer a través de la misma cantante, quien recurrió a su cuenta de Twitter para aclarar lo que había pasado y que en cuanto llegaron las autoridades no había ningún problema.

“Como todo el mundo sabe, llamaron a la policía a mi casa debido a unas llamadas de broma. Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas fueron un poco demasiado lejos y mi privacidad fue invadida. la policía nunca entró en mi casa y cuando llegaron a mi puerta se dieron cuenta rápidamente de que no había ningún problema y se fueron de inmediato”.

La cantante de Toxic mencionó que se sintió sumamente acosada y pidió a cada uno de sus seguidores respetar su vida privada.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Britney decide dar de baja su cuenta de Instagram, pero esta vez las cosas fueron diferentes ya que sus fans se preocuparon luego de las duras etapas que la cantante ha tenido que pasar.

“Me sentí como si me estuvieran engañando y acosando una vez que el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta. Durante este tiempo en mi vida, realmente espero que el público y mis fans, que me importan tanto, puedan respetar mi privacidad en el futuro”, finalizó el comunicado.