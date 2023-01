Hasta risa provoca a veces juicio contra García Luna

Redacción

Traducciones incorrectas, permisos para ir al basquetbol, narcocorridos sin fama, apodos novedosos. El juicio en contra de Genaro García Luna en una corte de Brooklyn, ha entregado, algunos momentos de humor, casi siempre involuntarios, que ha quitado algo del tedio y la tensión que generalmente dominan esta clase de procedimientos.

El jueves 26 de enero se suspendió la audiencia y la llegada de un nuevo testigo en el proceso. ¿La razón? Uno de los miembros del jurado adelantó durante la selección, que había comprado boletos para un juego de baloncesto, entre los Celtics de Boston y los Knicks de Nueva York, quizás pensando que la excusa lo dejaría fuera de la selección final. La juez Peggy Kuo dijo en su momento “podemos tomar eso en consideración” desesperada como estaba por hallar al número ideal de elegidos. Cogan concedió el permiso y alargó el fin de semana del juicio.

El partido se jugará en el TD Garden, en Boston, Massachusetts, a las 7:30 de la noche, hora local y, viendo cómo están jugando los de casa, que tienen el mejor récord de la liga, no se augura nada bueno para los neoyorquinos.

Esta semana, Tirso Martínez El Futbolista en su búsqueda por verse natural y sincero, al hablar de los decomisos que le hicieron en Estados Unidos, soltó varios “¡cabrón!” que el traductor no supo cómo atajar, ensayando primero con “¡asshole!”, y luego probando con “¡bitch!”, mientras algunos en la sala parecían igualmente confundidos.

Este mismo declarante Martínez Sánchez, confesó que parte de su dinero ganado en el narcotráfico lo gastó en equipos de fútbol, en peleas de gallos, en fiestas, mujeres, carros, hasta compré un avión”, admitió.

-¿Qué son las peleas de gallos?- lo detuvo curioso el fiscal que lo interrogaba.

-Ah, pues son dos gallos a los que amarran navajas de las patas y los echan a pelear hasta que se matan. Yo apostaba al ganador- continuó mientras los jurados lo miraban serios.

-¿Y cómo le fue en las apuestas- de nueva cuenta el fiscal.

-Perdí un montón de dinero- dijo finalmente el Futbolista quien también acuñó dos nuevos apodos para Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada”: El Patas Cortas y El Corajudo respectivamente.

El juez Brian Cogan, siempre parco y directo, del mismo modo provoca sonrisas con las instrucciones dadas al jurado cada que culmina una jornada: “por favor, no tiktoquen, no feisbuquen, aléjense de las redes sociales y no hablen con extraños, ¡sobre todo si son periodistas!”, les remarca.

Y como cada juicio que involucra narcotráfico, trozos de la cultura sinaloense llegan a reforzar el estigma que embarga a esa región. Al narcotraficante dominicano Héctor Tolentino, quien purga una condena y aún así acudió a ser el último testigo de la fiscalía el miércoles 25, debemos que en la sala de Cogan sonara por algunos segundos un narcocorrido, por ahora desconocido, que entre sus líneas dice algo así como “de Culiacán a Nueva York”.

“Me la dedicó Iván (Archibaldo Guzmán, hijo de El Chapo) cuando comenzamos a trabajar juntos”, dijo el reo cuya historia no debió impactar tanto al jurado como el momento en que Jamal Cornedo, exagente de la Drug Enforcment Administration, DEA, sacara de una caja una bolsa que, presuntamente, contenía paquetes de cocaína.

-¿Es cocaína del decomiso?- le preguntó el fiscal con el que hablaba del aseguramiento de droga de mayo del 2002 en Brooklyn y que ahora dicen que es de la que Genaro García Luna dejó pasar con los hipotéticos sobornos recibidos.

-Si señor, de esa misma- culminó Cornedo.