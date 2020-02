Policía Estatal no cateó casa del hijo de la alcaldesa de SJG

Redacción

Aguascalientes, Ags.-“Pregúntenle al Fiscal, yo no tengo conocimiento, no tengo información”; así respondió el Secretario de Seguridad Pública Estatal Porfirio Sánchez Mendoza, al ser cuestionado sobre el cateo que se realizara al domicilio de la alcaldesa panista de San José de Gracia, Cristina López.

-¿Usted acudió a apoyar a la alcaldesa?

-No (…), yo salgo a apoyar a la ciudadanía, nosotros estamos para garantizar la seguridad de la ciudadanía y nada más.

Dijo que la presencia de unidades de policía estatal en el ayuntamiento obedece más que nada a la toma de instalaciones del Patronato de la Presa Calles por parte de un grupo de comuneros, pero no al asunto antes citado.

“Nosotros acudimos a este evento en que tomaron un pequeño cuarto, fuimos a verlos a que no se alterara el orden, vimos que están tranquilos, pero solo atendimos esa situación, subrayó.