Piden responsabilidad con padrón de huérfanos Covid en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Ante las propuestas de crear un padrón de menores que quedaron huérfanos a causa del Covid-19 y otorgarles apoyos económicos, es necesario que se tenga responsabilidad en el cuidado de los recursos y especialmente, en el trato que los niños reciban por parte de sus tutores, señaló la presidenta de la asociación Mujeres Jefas de Familia en Aguascalientes, Gwendolyn Negrete.

La representante local comentó que en caso de aprobarse, este punto debe quedar blindado para garantizar la protección del menor por parte de los adultos que se convirtieron en responsables de su ciudado, y evitar que los niños o adolescentes sean visto como una fuente más de ingreso económico para la familia.

“Un niño o una niña que quedó en orfandad ¿hasta cuánto tiempo necesita para salir adelante realmente? ¿Qué va a pasar el día que corten este seguro que van a recibir y el tuttor decide que como ya no tienen dinero, que no los cuiden? Si no tienen este candado blindado para que sea una política pública que se adelante hasta el 2030, podemos generar esta inestabilidad”

Más adelante, consideró que es necesario que este tipo de propuestas se diseñen de tal forma que reduzcan la burocracia para las familias, así como que contemplen los perfiles adecuados de atención hacia los afectados. Además, dijo que será fundamental que la autoridad le dé seguimiento a estos menores y al tipo de cuidado que reciben por parte de sus tutores, para que el apoyo no quede exclusivamente en la parte económica.

En el caso de la asociación Mujeres jefas de Familia, Negrete estimó que alrededor del 43% de las familias que son apoyadas están compuestas por integrantes menores de edad, y de ellos, cerca del 25% tuvieron la pérdida de un familiar que contribuía económicamente a su hogar, lo que es un reflejo de las múltiples afectaciones de la pandemia.

En días pasados, integrantes del PRD en Aguascalientes adelantaron que buscarán formalizar una solicitud para la creación de un censo a nivel estatal para ofrecer becas estudiantiles y atención a menores huérfanos a causa del virus.