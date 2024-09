Pide E.U. a sus habitantes no viajar a varios estados de México por inseguridad, incluido Aguascalientes

Redacción

Washington, E.U. El Departamento de Estado de EE. UU. emitió una alerta de viaje para México, incluyendo el estado de Aguascalientes.

Aunque la situación de seguridad en Aguascalientes es relativamente estable en comparación con otras áreas del país, se recomienda a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus planes de viaje a esta región debido a preocupaciones de seguridad en áreas vecinas y a posibles riesgos de delitos.

Recomendaciones:

Seguridad Personal: Mantenga un alto nivel de precaución y esté atento a su entorno en todo momento. Evite áreas poco iluminadas y solitarias, especialmente durante la noche. Transporte: Utilice servicios de transporte confiables y evite viajar solo o en horarios nocturnos. Mantenga las ventanas del vehículo cerradas y asegúrese de que sus pertenencias estén seguras. Información Local: Manténgase informado sobre las condiciones locales y siga las instrucciones de las autoridades locales. Consulte los medios de comunicación y registre su viaje en el Programa de Inscripción de Viajeros (STEP) para recibir actualizaciones. Emergencias: En caso de emergencia, comuníquese con la embajada o consulado de EE. UU. más cercano. Tenga a mano los números de contacto de emergencia y los datos de su seguro de viaje.

Motivo de la Alerta: A pesar de que Aguascalientes no está clasificada como una zona de alto riesgo, la situación de seguridad en México puede variar rápidamente. Los delitos como robos y asaltos pueden ocurrir, y las fuerzas de seguridad locales están trabajando para mantener la seguridad, pero la prudencia es esencial para prevenir cualquier inconveniente.

Para información actualizada y más detalles, visite el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU. y consulte con su embajada o consulado local antes de viajar.

“los empleados del gobierno de EEUU no pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden llamar a taxis en la calle, y deben confiar en los vehículos enviados, incluidos los servicios basados en aplicaciones como Uber, y las paradas de taxis reguladas”, además de que deben evitar viajar solos, especialmente en zonas remotas, y no pueden conducir desde la frontera sur de su país hacia o desde el interior de México, excepto los viajes diurnos dentro de Baja California y entre Nogales y Hermosillo, entre Nuevo Laredo y Monterrey y entre Ciudad Juárez