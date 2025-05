Exhorta Arámbula mantener diálogo entre Congreso y médicos en torno a ley polémica

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de Gobierno Antonio Arámbula López para que tanto legisladores como médicos mantengan la comunicación, después de una legislación que el gremio profesional se ha quejado de presunta criminalización con una nueva ley a nivel local para sancionar posible falta de atención a pacientes.

“Entiendo que se les afecta, pero también entiendo que se estaba dando un tema de prioridad económica y que si no tienes dinero no te atendían en el hospital, cuando venías de urgencia. También es un tema de sensibilidad y creo que aunque una persona tenga o no dinero, tiene derecho a atención de emergencia y ya después se le canalizará a donde tenga que ir”, expresó el funcionario.

– ¿Los médicos dicen que no les consultaron?

– Desconozco, pero creo que los diputados estarán en disposición de revisar.

El documento recientemente fue confirmado en comisiones, enfocada a presuntamente criminalizaría la negación de servicios prestados en nosocomios, lo cual fue denunciado por representantes locales del sector médico.

Arámbula López señaló que el documento recibió visto bueno de la Secretaría de Gobierno, pero correspondiente a la anterior administración estatal, por lo cual ofreció revisar el documento. “Es una opinión que se dio cuando yo no estaba en el cargo, tengo que revisarla”, apostilló.

– ¿Cabe la posibilidad de que se revierta la medida?

– Creo que el Congreso está dispuesto a dialogar, lo mismo que los médicos.

Cabe mencionar que la diputada panista Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la comisión de Salud del Congreso, afirmó que sí hubo charlas con los abogados del Colegio de Médicos y rechazó cualquier criminalización a ese gremio.