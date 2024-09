Deja Arámbula recomendaciones a su sucesor en Jesús María

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- A poco más de un mes de dejar el cargo, el alcalde de esta demarcación, el panista Antonio Arámbula López, le dio algunas recomendaciones a quién será su sucesor, César Medina para que continúe con las mejoras en el municipio, en materia de seguridad y organización de la Feria de los Chicahuales.

El todavía edil presumió los cambios que él le realizó a las instalaciones donde se realiza la verbena, luego de que dijo, prácticamente la recibió sin nada.

“Sí dejamos realmente una feria muy digna que creo que el nuevo presidente no empezará de cero, se queda con baños instalados con con velarias”, dijo.

“Hay que recordar que cuando yo llegué la primera vez, no teníamos la plaza del Mueble, no teníamos el Aquarama, me tocó desde comprar el terreno, desde poner las velarias, desde construir espacios deportivos, no había nada de eso cuando yo llegué. A mi me entregaron una feria en la plaza principal de Jesús María solamente en el primer cuadro, esa era la Feria de los Chicahuales y llovía y todo el mundo se iba a su casa”.

Dijo que en su administración comenzó a levantar la infraestructura con la que hoy se cuenta, pero hay más cosas que puede hacer el próximo alcalde.

Le sugirió, sobre todo, invertir en mejorar la seguridad en el municipio, con equipamiento a las policías, así como incrementar el número de efectivos de la Guardia Civil.

“Él puede invertir en cámaras de seguridad para el tema de seguridad, nos faltan cámaras de seguridad, nos falta equipar más a los policías, nos faltará todavía meter una tercera generación de Guardia Civil que vendrá a incrementar el número de efectivos”.

“El próximo presidente tendrá muchas áreas de oportunidad de crecer más las instalaciones (de la feria), de hacer crecer más lo deportivo, de crecer mejor la seguridad”, sugirió.

Agregó que uno de los temas que puede atender, es aumentar el transporte público, con más rutas que lleven de Jesús María hacia Aguascalientes.