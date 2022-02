PAN impugnará convocatoria de la revocación de mandato

Redacción

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional impugnará la convocatoria de la revocación de mandato, porque la figura que servía a la gente para quitar a un gobernante por pérdida de confianza, está completamente tergiversada en una ratificación de mandato para empoderar al gobernante; porque fue evidente que las firmas fueron reunidas de forma completamente fraudulenta y engañosa, por la estructura gubernamental y por el partido del presidente.

A través de los CDEs y los CDMs informaremos a nuestra militancia que en nuestra pasada sesión de Consejo Nacional acordamos no validar dicho ejercicio tergiversado, haciéndole vacío a esta simulación ejecutada, promovida y auspiciada por el presidente de la República y su partido, Morena; nosotros sólo participaremos en el cuidado de las casillas.

Así lo dio a conocer el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien destacó que el ejercicio se trata indebidamente de la ratificación de mandato, como ya lo han dicho los propios líderes morenistas.

Además, le resta toda credibilidad a un ejercicio tan relevante e importante dentro de la democracia, con el cual la sociedad tiene el poder de quitarle el cargo por ineficiencia a un gobernante. Con esta simulación, López Obrador y su partido una vez más se burlan de la gente.

“Se trata de un ejercicio inútil, que atiende a la egolatría presidencial, un despilfarro y un engaño. Asimismo, el gobierno y su partido pervirtieron un ejercicio democrático”, destacó.

Lamentamos profundamente que el Ejecutivo insista en hacer este gasto millonario que bien podría aprovecharse para comprar más vacunas y tratamientos para niños con cáncer.

Por este motivo, Acción Nacional no validará un ejercicio de simulación y engaño, donde sus principales promotores que son el Ejecutivo y Morena, se encargaron de recabar firmas falsas, con inconsistencias y una serie de irregularidades.

Tan solo en diciembre pasado, el PAN dio a conocer observaciones en 293 mil 106 firmas recabas por la APP, entre las que destacan que la imagen no corresponde con el original de la CPV, se envió únicamente el anverso o reverso de la CV, la imagen presentada no corresponde al físico de la CPV, la imagen es en blanco y negro, es ilegible, la foto viva no corresponde a la persona que emite su apoyo.

Otras irregularidades son que la imagen de la persona que supuestamente no fue tomada directamente, el rostro no es visible, las firmas no corresponden, hay inconsistencias entre los datos de la CURP y la clave de Elector, hay apoyos duplicados del mismo promovente, registros solo en el Padrón Electoral, bajas del Padrón, datos no encontrados, apoyos recibidos que se encuentran en procesamiento y otros en mesa de control.

De la misma manera, el INE registró hace unos días más de 17 mil apoyos con credenciales de personas fallecidas, mientras que 301 mil 655 son apoyos duplicados y 41 mil 813 son pérdida de vigencia. Y de los 11.1 millones de firmas susceptibles a ser verificadas y cuantificadas, se logró verificar solo el 40%, de las cuales 990 mil 189 presentaron alguna inconsistencia en ambas modalidades de APP y en papel.

Por ello, Acción Nacional no validará tal engaño, tenemos el deber cívico de proteger los intereses de los ciudadanos y no permitir una simulación más de este gobierno que solamente manipula y acomoda las cosas a su antojo, buscando distraer a las y los mexicanos de los verdaderos problemas del país, siempre generando percepciones falsas.