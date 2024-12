Óscar Rentería Schazarino es el nuevo secretario de Seguridad en Sinaloa

Redacción

Sinaloa.-El general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Óscar Rentería Schazarino, asumirá el cargo de secretario de Seguridad en Sinaloa, tras ser designado por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Rentería Schazarino, quien anteriormente comandó la 43 Zona Militar en Apatzingán, Michoacán, se enfrenta ahora al desafío de restaurar la seguridad en un estado que lleva más de 100 días de violencia ininterrumpida derivada de la disputa entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la facción liderada por Ismael “El Mayo” Zambada.

Agradecimientos y respaldo federal

El gobernador Rocha Moya expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por su apoyo en la designación del nuevo titular de seguridad en el estado.

La salida de Gerardo Mérida Sánchez, quien renunció este sábado tras 15 meses en el cargo, abre paso a esta nueva etapa. Durante su gestión, Mérida enfrentó una escalada de violencia provocada por la traición de "Los Chapitos", quienes entregaron a Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades de Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que Rentería Schazarino continuará las acciones para disminuir la violencia en la entidad.

“A partir de la fecha el General de Brigada Óscar Rentería Schazarino estará al frente de la Secretaría de Seguridad en Sinaloa con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad. Continuarán las acciones para disminuir la violencia en Sinaloa, y detener a los que la generan. A la fecha han sido detenidas más de 200 personas, se han asegurado más de 400 vehículos de los cuales 70 son blindados, más de 600 armas de alto poder, así como granadas, explosivos, cantidades importantes de droga, entre ellas más de una tonelada de fentanilo en operaciones encabezadas por la Defensa, Semar, FGR y la SSPC”

Con información de Excélsior