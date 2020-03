OMS eleva riesgo de propagación del coronavirus

Redacción

El viernes pasado, la Organización Mundial de la Salud pasó de “alto” a “muy alto” el nivel de propagación del nuevo virus covid-19, debido al aumento de casos que se han dado fuera de China y la complicación de dichas naciones para contender la pandemia.

Diversas autoridades de la OMS y de las Naciones Unidas han insistido en que esta enfermedad no debe abrir paso al pánico, ya que “todavía tenemos la posibilidad de contener este virus, si se toman las medidas enérgicas para detectar los casos temprano”.

En tan solo dos meses, el coronavirus ha infectado a más de 89 mil personas en 60 países del mundo.

De acuerdo con el catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López-Goñi, en un artículo publicado hoy en The Conversation: “Una pandemia implica una transmisión sostenida, eficaz y continua de la enfermedad de forma simultánea en más de tres regiones geográficas distintas. Quizá ya estemos en esa fase, pero eso no es sinónimo de muerte, pues el término no hace referencia a la letalidad del patógeno sino a su transmisibilidad y extensión geográfica”.

Sin embargo, una buena noticia ha resultado después de este tiempo: China y otros países asiáticos, han reportado un menor número de contagios cada día, lo que significa que la enfermedad ha logrado contenerse en cierta medida.

El aumento de rango de “alto” a “muy alto” no debe generar pánico, sino más alerta y prevención para que nos preparemos como debe ser.

A consideración de António Guterres, secretario general de la ONU “el mayor enemigo en este momento es el miedo, los rumores y el estigma”.

Con información de Muy Interesante