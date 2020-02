Olvidan a un menor en un camión urbano en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Importante operativo de elementos de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes para localizar a un menor de 11 años edad que fue olvidado en un camión urbano tras descender en la zona centro su hermana mayor con su otro consanguíneo de 9 años, logrando detectar minutos después la unidad de transporte público sobre Bulevar Juan Pablo Segundo a la altura de la Universidad del Valle de México.

Fue minutos antes de las 8 de la mañana de éste viernes que, quién dijo llamarse Luz Elena N de 19 años de edad se aproximó a elementos comisionados en el cruce de la calle Hornedo con José María Chávez para reportarles que había olvidado a su hermano Edgar N de 11 años a bordo de un camión urbano en color verde de la ruta 25, y que solamente había descendido con su otro hermano Brandon N de 9 años, no así con Edgar N que no se bajó del camión, por lo que de inmediato los oficiales de la Policía Vial iniciar un importante operativo para localizar el camión urbano con destino al poniente de la ciudad, del cual no se tenía el número económico.

Fue minutos después qué oficiales de policía Vial a bordo de la unidad 977 al conocer la ruta de dichas unidades de transporte de pasajeros, se dieron a la tarea de rastrear al camión urbano de acuerdo a la ruta que debe de seguir, por lo que al circular sobre Bulevar Juan Pablo Segundo en sentido de circulación de sur a norte, detectaron un camión urbano de la ruta 25, motivo por el que le dieron alcance y tras indicarle que se detuviera, el oficial procedió a subir a la unidad de transporte público y cuestionó si en el mismo no viajaba un menor solo, siendo una de las pasajeras que señaló al niño de 11 años de edad que desde la zona

centro se encontraba solo, tras proporcionar su nombre se confirmó afortunadamente que se trataba del menor olvidado por su hermana tras descender en la zona centro.

Cabe señalar que hasta ese sitio aproximaron a bordo de otra unidad de Policía Vial a su hermana Luz Selene N, siendo en este sitio en donde se reencontraron ambos consanguíneos, posteriormente ambos fueron trasladados a la escuela Francisco Rivero y Gutiérrez ubicada en la calle González Saracho en la zona centro del municipio de Aguascalientes, en donde ya había dejado a su otro hermano que sí bajó de la unidad de transporte de pasajeros antes de las 8 de la mañana.