Nuevo contralor del Congreso de Aguascalientes ofrece revisar todos los temas, incluyendo Caja Negra

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Gustavo Avendaño Chavira, nuevo contralor del Congreso del Estado, garantizó que habrá apertura para la revisión de los diferentes documentos que se encuentren en archivo, incluyendo el tema denominado la “Caja Negra”, en torno a supuestos desvíos de la anterior Legislatura.

“Hay que ver qué pendientes estuvieran por ahí, qué condiciones dejó mi antecesor y echarle muchas ganas. No pasaremos por alto ninguna situación que lo amerite”, aseguró en entrevista luego de tomar protesta en el cargo.

– ¿Temas como el de la Caja negra?

– De entrada tengo que entrarle. No solamente de eso, sino de cualquier tema y ver hasta dónde se encuentra revisado.

Avendaño Chavira fue elegido este jueves por unanimidad del pleno del Congreso y tomó protesta para ocupar una posición que se había quedado sin titular asignado durante los últimos meses desde que asumió la actual Legislatura.

“Mi trayectoria ha sido de imparcialidad. No simpatizo con ningún partido y me siento con libertad de actuación. No me temblará la mano para cualquier situación que se deba hacer”, insistió.

El nuevo contralor dijo que espera asumir labores de manera formal a partir de este viernes.