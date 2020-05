“No vemos los 35 mil pesos”: Reprochan trabajadores de Nissan a su líder

Redacción



Aguascalientes, Ags.- Luego de que el líder de los trabajadores de Nissan Mario Arredondo pidiera a los mismos no dejarse engañar, asegurando que les llegarían alrededor de 35 mil pesos por trabajador entre bonos, ahorros, premios y reparto de utilidades, los mismos le reclaman por no ver esa cantidad por ningún lado.



“Cuales pinches 35 mil si lo que nos depositaron fue una burla, no tienen que juntar el ahorro con otras cosas ya estubo bueno”, escribió un trabajador en el post que en la víspera subiera si líder.



“La neta se pasaron de lanzas, siguen siendo las mismas ratas en el sindicato”, agregan.



Algunos más no tuvieron empacho en mostrar sus recibos dónde refieren que entre bonos, fondo de ahorro, salarios, más lo que se indica que recibieron de utilidades no se alcanza tan elevada cantidad que se indicara.