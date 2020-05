Maestros de Aguascalientes pasarán el día en casa, se cancelan festejos en su honor

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Los festejos por el día del maestro este 15 de mayo se cancelaron debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, informó el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ramón García Alvizo.



Explicó que por ningún motivo se iba a exponer a los maestros a un contagio masivo, por lo que se determinó la suspensión de los eventos.



Comentó que se tenían presupuestados alrededor de 12 millones de pesos para el día del Maestro, sin embargo el recurso se redirigirá a otros rubros por definir, pero que tienen que ver con estímulos para los docentes.



Este 15 de mayo está considerado como un día inhábil para los maestros dentro del calendario escolar, por lo que adelanto que serán suspendidas las clases en línea para retomarlas el próximo lunes.



En cuanto al aumento salarial que tradicionalmente se les otorga como parte de sus festejos, indico que al momento no se contempla aumento aunque el pliego petitorio está entregado a las autoridades desde febrero, aunque desafortunadamente se atravesó está situación, por lo que ahora no queda más que esperar, considerando que las negociaciones no se cerraron.