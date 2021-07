No será obligatorio certificado covid para acceso a antros de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se tiene contemplado incluir dentro de los protocolos sanitarios el certificado de vacunación covid que está entregando él gobierno federal a quienes ya tienen su esquema completo, aseveró el titular del Instituto de los Servicios de Salud en el Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez.

Detalló que al menos por parte de la autoridad no está previsto el convertirlo en una imposición para acceso a eventos masivos o inclusive a los llamados antros.

“Mira, el certificado puede ser para muchas cosas pero es una situación que va a depender de quien organice la fiesta o el antro que diga me reservo el derecho de admisión y dejo entrar solamente a quien traiga su certificado”, ejemplificó.

Más adelante el galeno comentó que sería una medida de prevención oportuna en eventos o espacios de convivencia, sin embargo reiteró que será una decisión de organizadores y propietarios de estos espacios.

En última instancia Piza enfatizó que en caso de llegar a otro momento delicado de la pandemia, entonces se tomarían otras disposiciones apoyados por la guardia sanitaria, adelantó.

“Por lo pronto este certificado ayuda a quienes tengan que viajar donde hay países que ya están volviendo obligatorio la vacunación”, finalizó el funcionario público.