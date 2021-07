Admite Orozco que no hay mejoras en el transporte público urbano de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador del estado el panista, Martín Orozco Sandoval reconoció que su proyecto “estrella” no ha logrado las mejoras esperadas en el sistema del transporte público urbano, donde los usuarios continúa padeciendo un servicio ineficiente.

En rueda de prensa el mandatario estatal reconoció pláticas con empresas y concesionarios encaminadas a brindar un mejor servicio, sin que se haya aún concretado nada con respecto a empresa que sustituya al sistema YOVOY.

“No hay nada claro, solo les comento que hay pláticas en el tema de movilidad del transporte público en donde no hemos alcanzado el punto al que queremos llegar, entonces hay pláticas con empresas y con concesionarios donde nadie va a desaparecer y mi único objetivo es dejar un transporte público eficiente”, acotó.

Para concluir Orozco hizo hincapié en que no está satisfecho con el servicio que sigue mostrando problemas con la falta de llegadas oportunas, frecuencias de acuerdo a demanda, rutas que no se cumplen, entre otras.

“Nos falta llegar a la eficiencia del servicio y que tendrá que darse con o sin apoyo de empresas foráneas, pero en ningún momento desapareciendo a la empresas locales”, puntualizó.