Legalización de marihuana genera factor de riesgo: Flores

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- Se buscará una reunión con instancias de seguridad para definir la determinación en torno a un eventual consumo de marihuana, ofreció el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

“Queremos propiciar esa reunión. Una especie de capacitación para todos los encargados y que tenemos la encomienda de la prevención y el combate del uso de drogas y de la venta ilícita, porque efectivamente vemos un factor de riesgo”, consideró el funcionario estatal.

Flores Femat hizo hincapié en que aún falta definir aspectos en cuanto a producción y comercialización de la sustancia pues, argumentó, que es donde se genera delincuencia y uso irregular de recursos.

“Nos faltan los elementos legales. Tenemos la encomienda de combatir el narcomenudeo, pero cómo saber cuándo es lícito y cuando no si la comercialización y producción no están regulados. Nos siguen dejando la encomienda de que sigue siendo un delito, mientras eso no esté regulado producción y venta”, agregó el secretario.

El lunes 28 de junio último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el consumo lúdico de marihuana para todo el país