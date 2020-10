“No deberíamos estar en semáforo naranja, pero lo entiendo”:MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador panista de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval, consideró desde su punto de vista que no se debería estar en semáforo covid naranja como lo consideró la Secretaría de Salud Federal, sin embargo lo aceptará.

En entrevista para Radio BI en el espacio el Gobernador Contigo que conduce Rocío Gutiérrez, el Jefe del Ejecutivo, explicó que cuestionó al titular de salud Miguel Ángel Piza, para que le explicarla lo que había ocurrido con el cambio de colores de amarillo a naranja.

“Le dije a Piza ¿qué pasó? Y me explicaba que la federación está tomando los números de 10 días antes, entonces no es lo que traemos ahorita, es un análisis de días antes y nosotros mismos lo habíamos dicho que estábamos en algunos picos”.

Insistió que los días en que se tuvo mayor porcentaje de hospitalización se reflejan en esta decisión, insistiendo en que no se debería estar en naranja.

Incluso, mencionó que esta última semana se ha estado estable, por lo que pidió confianza a las cifras que da el Instituto de Salud, donde “estamos bien, pero no hay que relajarnos y debemos seguir con el uso del cubrebocas, en la calle, en eventos sociales y tomado todas las medidas de seguridad, les pido que me ayuden”, concluyó sobre el tema.