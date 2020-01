Ni persecución política, ni cuestiones de género en el caso de Hazel Montejano

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal Anticorrupción de Aguascalientes Jorge Humberto Mora Muñoz, dejó en claro que no hay persecuciones políticas, ni de género tras el caso de la ex regidora Hazel Montejano.

Sin embargo, aceptó que el auto de vinculación no prejuzga la culpabilidad de la misma, cuyas investigaciones continuarán.

Consideró que existen todos los elementos para comprobarle lo señalamientos por fraude, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público que se le imputan, esto en el plazo de tres meses que dictó el juez para el cierre de investigación.

Comentó que en este tiempo quedan pendientes algunas diligencias por concluir sobre el caso, una de ellas referente a un oficio de la Comisión Nacional de Valores y una pericial que hace falta, por lo que acelerarán el trabajo para cerrar la indagatoria lo antes posible.