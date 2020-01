Tibio Marko Cortés no se pronuncia a favor o en contra del fuero

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Acción Nacional, se lavó las manos cuando se le pidió su opinión sobre el tema de la eliminación del fuero.

Marko Cortés tibiamente se limitó a señalar que “nosotros en Acción Nacional pedimos que se revise en cada entidad federativa y que se autodetermine”.

A su vez añadió “deben de revisarla con mucho cuidado en sus alcances y poder tomar una decisión”, reiteró.

Por otra parte ponderó a los gobernadores en su postura al no aceptar que el INSABI se aplique en sus respectivos estados, ya que dijo que el servicio que se ofrece no funciona como debe de ser al no existir servicios para la población además de que exigen cobros.

En diciembre pasado la bancada del PAN se fracturó una vez cuando en el orden del día se iba a votar ante el pleno la eliminación del fuero, sin embargo varios legisladores afines a la alcaldesa capitalina determinaron ausentarse al igual que otros de Morena y otros partidos de oposición. En algo inédito en el Congreso del Estado.