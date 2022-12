Negociarán patrones que vacaciones dignas sean en dos periodos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A fin de no verse afectados en su productividad, empresarios negociarán con sus trabajadores los tiempos de las llamadas vacaciones dignas que se apliquen en dos periodos.

En entrevista colectiva el presidente del Consejo Estatal Empresarial (CEE) Antonio Robledo, expuso que desde su organización no ven mal que los trabajadores obtengan beneficios, sin embargo se debe buscar no afectar la producción de las empresas.

“No le vemos mayor problema a esto porque por ley ya se duplica desde el primer año el número de días de vacaciones, entonces se platicará para que se den seis días en el primer semestre y otros seis días en el segundo semestre para balancear”, apuntó.

Al final de la charla el empresario dijo que el fin de esta medida es que no se vean afectadas sobre todo las pequeñas empresas que tienen pocos empleados y que se puedan quedar sin mano de obra al coincidir en algún momento dos a tres gentes en un mismo periodo vacacional.