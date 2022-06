Municipios cobijan proyecto de Nora Ruvalcaba

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Nora Ruvalcaba Gámez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al reunirse con familias de los municipios del interior y dar cierre a su campaña, fue recibida con alegría y la gente cobijó el proyecto de la esperanza y la transformación.

“Hoy estoy con ustedes de frente, porque nosotros desde el primer día de la campaña tocamos sus puertas y los vimos a los ojos, porque traemos un mensaje de esperanza y de revolución de conciencias. Las cosas van a cambiar”, afirmó Nora Ruvalcaba.

La candidata aseguró que siguiendo la política nacional, serán las familias con más necesidad y que sufren más la desigualdad las que palpen el cambio. Las comunidades más alejadas, los municipios más olvidados son quienes recibirán los primeros cambios de la 4T.

“Hoy agradezco que me hayan abierto sus puertas y me hayan compartido sus preocupaciones. Les reitero que no les vamos a fallar, porque de la mano de ya saben quién Aguascalientes va repuntar y estará en los primeros lugares de desarrollo”, sostuvo la candidata por MORENA.

Finalmente, Nora Ruvalcaba hizo un llamado a la ciudadanía para que el próximo 5 de junio salgan sin miedo, convencidos de que el proyecto de la transformación es el que Aguascalientes requiere para avanzar.

“No más corrupción, no más robo, no más ineficiencia ni desigualdad Mii política está alineada a la transparencia, la austeridad, a eficientar los recursos y garantizar bienestar y oportunidades para todos”, concluyó.