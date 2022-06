Acusan transportistas de asaltos y extorsiones en torno al libramiento poniente

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El líder de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), José Luis Guillén, acusó de extorsiones por parte de agentes viales para dejarlos circular dentro del Tercer Anillo, evitando con ello el libramiento.

En rueda de prensa señaló qué “ahorita en Tercer Anillo hay quien nos ha dicho que están pidiendo lana por transitar por tercer anillo, lo cual deben de atender a la brevedad alas autoridades”, retó.

Expuso que está situación no debería suceder si se hubiera pensado en una vía libre alterna al libramiento de cuota y no como la que se sacaron de la manga las autoridades al tener que rodear hasta 100 kilómetros en un trayecto inseguro.

Más adelante hizo referencia a que el mismo libramiento no está concluido al 100 por ciento, así como es una vía insegura.

“El lunes pasado asaltaron por ahí a un señor que venía de San Pancho con un remolque ganadero, le quitaron 60 mil pesos una camioneta gris con placas de Durango y tiene miedo de denunciar, me pidió que no diera su nombre, pero ya están empezando a asaltar en el libramiento y hay que tener ojo con ello”, advirtió.

En última instancia el dirigente de los transportistas se quejó de que el libramiento aún no concluye en su totalidad y se observa en la falta de sanitarios, así como también en algunas entregas y salidas de rancherías, por lo que no lo ven como una vía segura y exigen a la autoridad que exija a la concesionaria que cumpla con lo que prometió en el proyecto.