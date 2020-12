Municipio Aguascalientes destaca a nivel nacional por tener más enfermos que recuperados de Covid

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El municipio de Aguascalientes está entre las demarcaciones que a nivel nacional, han registrado más casos positivos de Covid-19 que pacientes recuperados de la enfermedad, según el monitoreo que hace la UNAM sobre los ayuntamientos del país.

La información que contempla las últimas semanas de noviembre indica que Aguascalientes es el cuarto municipio en México en tener más pacientes enfermos de coronavirus que pacientes dados de alta y que padecieron el virus, esto con datos presentados hace dos semanas.

El monitoreo explica que en la capital se presentaron 949 casos positivos de Covid-19 en la penúltima semana, y se han recuperado 613 personas, lo que representa un balance negativo de -336, al recuperarse menos personas que las que se han enfermado en el municipio.

Por encima de Aguascalientes están los municipios de Guadalajara (Jalisco), con un -365 de pacientes recuperados, León (Guanajuato) con -528 y Querétaro con -689.

Volviendo a la situación del estado, es el municipio de Rincón de Romos el único que está marcado con color verde, que significa que en ese territorio se está recuperando más la gente de la que se enferma. El ayuntamiento de Cosío no tiene un color marcado. El resto de los municipios están en color rojo.

Cabe mencionar que la plataforma no contempla los datos de las últimas semanas debido a que no los considera como valores definitivos para el monitoreo.