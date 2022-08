Multan a ciclista de montaña por usar sendero “ilegal”

Redacción

España.-CARTA DE RAÚL

Hola a todos, Os voy a compartir algo que me ha pasado y que me tiene lleno de dudas. Estoy confuso como ciclista de montaña porque no sé cómo saber con seguridad por donde sí y por donde no podemos circular por la montaña, para evitar multas y no erosionar el monte.

Primero os cuento brevemente que nos ha pasado este pasado fin de semana a un amigo y a mí. Tenemos una casa de campo situada en la sierra de Crevillente, a apenas 5 minutos de Aspe en Valencia. Como cada fin de semana en los últimos 5 meses salimos a descubrir y rutear las distintas zonas que tenemos al rededor, en las cuales nos cruzamos con muchos ciclistas prácticamente cada salida. Con la excepción de que este Domingo, en una bajada de apneas 1 minuto nos pusieron una multa, la cual encadena con pistas anchas, las cuales según el agente del Seprona nos dijo que sí estaba permitida la circulación, (Coordenadas de la bajada facilitadas por el agente del Seprona, UTM, X:693.795 Y:4.240.480).

El motivo plasmado en la multa es el siguiente: Circular con vehículo sin motor de dos ruedas por trialera campo a través, el resto de la multa no soy capaz de saber que pone.

Dicho esto, y tras conversar unos 15 minutos con la persona de medioambiente que acompañaba al agente del Seprona surgieron varias preguntas por nuestra parte. He de decir que tanto el agente como el responsable de medio ambiente fueron muy amables durante todo el tiempo, no tengo ningún reproche respecto a la educación de ambos.

Una de las preguntas fue: Nosotros como ciclistas, cómo podemos saber cuando un camino o sendero es legal o no para circular con una bicicleta de montaña. La respuesta fue que hay que aplicar sentido común, que cuando existe cierta inclinación y terreno suelto se provoca erosión, que hace 15 años ese sendero no existía y ha sido provocado por el paso de bicicletas.

Acto seguido nos explicaba que el tramo que habíamos hecho hasta llegar a ellos no pasaba nada porque el terreno no se enteraba de nada, dado que no hay inclinación, pero que al final del sendero hay un trozo que sí (quizás los 30 metros finales). Otra pregunta que le hicimos es que porqué no estaba señalizado como en otros sitios, (en mi caso, soy de Alcoy y sí que tenemos tramos donde hay señales de prohibido ir en bici, como una señal de tráfico o muy parecido). Respecto a esta pregunta la respuesta no la tenía muy clara el de medioambiente, decía que sí, que los ayuntamientos deberían involucrarse más.

También nos dijo que en la web del ayuntamiento de Crevillente se puede acceder a un mapa donde están marcadas las zonas legales y las que no, aun que aún no lo he encontrado. Le pregunté que si existía para Elche y me dijo que de momento no.

Resumiendo, y para no alargarlo más, os lanzo la misma pregunta que le hicimos. Nosotros como ciclistas, Cómo podemos saber que es campo a través? ¿Cómo podemos saber que es legal y qué no? No estoy seguro de que aplicar sentido común y saber que inclinación es la correcta y cual no sea una solución a largo plazo.

Como apunte final, llevo 5 meses disfrutando de la bici como un niño, pero cosas como esta han hecho que pierda el interés y que pierda la ilusión por ciclismo de montaña. Saludos, Raúl, un ciclista más.

