Muere Ray Liotta, actor de ‘Buenos muchachos’

Redacción

EU.-El actor de cine y televisión estadounidense Ray Liotta, reconocido por su papel como Henry Hill en la película de Martin Scorsese, Buenos Muchachos, falleció en la República Dominicana, lugar en donde rodaba la película Dangerous Waters, a los 67 años.

De acuerdo con Deadline, todo ocurrió tranquilamente mientras dormía, aunque la causa de su muerte aún no ha sido revelada oficialmente. Se reporta que a su lado estaba su prometida, Jacy Nittolo y, según TMZ, los primeros informes apuntan a que no se relaciona con ninguna situación que genere sospechas.

La carrera de Ray Liotta

El nacido en 1954 en Nueva Jersey –recordado por interpretar a villanos- comenzó su carrera artística a finales de los setenta en series de televisión después de estudiar Arte Dramático en Miami, aunque su salto al cine lo dio una década más tarde hasta compartir elenco con Jeff Daniels y Melanie Griffith en Algo salvaje (1986), de Jonathan Demme, trabajo por el cual recibió una nominación a los Globos de Oro.

El histrión –quien participó en filmes como Mátalos suavemente (2012), Buenos Muchachos (1990), junto a Robert De Niro y Joe Pesci, y Sin City: A Dame to Kill For (2014) a lo largo de cuatro décadas en la industria– contaba entre sus últimos títulos cinematográficos proyectos como Historia de un matrimonio (2019), No Sudden Move (2021) y la precuela de Los Soprano con The Many Saints of Newark (2021).

Quien ganara un Primetime Emmy en 2005 como invitado en la serie ERacabó de filmar Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks. Sin embargo, le faltó protagonizar la película Working Title The Substance junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

Como parte de su trayectoria también fungió como productor gracias a su compañía, que creó en 2002, en donde hizo su debut en el filme Narc.

Con información de El Financiero