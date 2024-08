Movimientos telúricos en Aguascalientes atribuibles a fallas y grietas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El estado de Aguascalientes no es una zona sísmica, aseguró el coordinador de Protección Civil estatal, Eduardo Muñoz de León.

Explicó que los movimientos telúricos de baja intensidad que se han tenido tienen que ver con los movimientos de las fallas y grietas, atribuibles al abatimiento de los mantos acuíferos.

“Hemos tenido movimientos en La Estrella, en El Cóbano, ahí es donde más se nos ha dado el fenómeno pero es más por el tema de las fallas”.

Llamó a la población a no alarmarse cuando sientan algún movimiento, guardar la calma y colocarse en algún punto seguro.

“Luego se alarma la gente y dice que hubo sismos, pero no ha habido ninguno como tal, te repito que son movimientos de ajustes en las fallas y grietas que atraviesan el estado, en particular en las colonias que te mencioné”.