Scorpions cancela su presentación en Bogotá

Redacción

A pocas horas del inicio del festival Monsters of Rock en el Coliseo Medplus de Bogotá, la banda alemana Scorpions anunció la cancelación de su presentación, dejando un sabor amargo entre sus seguidores colombianos.

El grupo, conocido por clásicos como Rock You Like a Hurricane y Wind of Change, confirmó la noticia la tarde del miércoles 30 de abril, debido a que su vocalista Klaus Meine no logró recuperarse de una infección respiratoria que ya había impedido su participación días atrás en Buenos Aires.

“Lamentamos profundamente que Scorpions no pueda presentarse en Bogotá esta noche. Klaus aún no se ha recuperado del virus… y, lamentablemente, aún no puede cantar”, expresó la banda en un comunicado compartido en sus redes sociales, donde también ofrecieron disculpas y expresaron su deseo de regresar a Colombia en el futuro.

La productora Páramo Presenta, responsable del evento, confirmó que la agrupación ya se encontraba en Bogotá, pero que los esfuerzos médicos no fueron suficientes para garantizar la participación del cantante. Además, anunció que los asistentes afectados por la cancelación podrán acceder a una compensación del 25% del valor de su boleto, redimible en cualquier evento de la empresa en el plazo de un año, a través de la plataforma Arma Tu Vaca.

“El resto de artistas se presentará con normalidad, tal y como estaba pactado, con algunos ajustes en el horario”, informó también la productora.

A pesar de la baja de último minuto, el cartel del festival sigue encabezado por nombres como Europe, Opeth y Darkness, además de la esperada participación de Judas Priest. La legendaria banda británica de heavy metal cerrará la jornada presentando Invincible Shield, su más reciente producción discográfica.