Por lo menos 3 mdp se requieren para remediar problema de acústica en la Sala de Conciertos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Admite el titular del Instituto Cultural de Aguascalientes Alejandro Vázquez Zúñiga que no se ha podido solucionar el problema con la Sala de Conciertos ubicada en Ficotrece.

El inmueble construido en el sexenio del exgobernador Carlos Lozano de la Torre no se dejó acondicionado para conciertos como tal, por lo que no se le está dando el fin para el que fue construido.

Originalmente dicho espacio iba a ser la casa de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y para montajes de menor dimensión, sin que ello haya ocurrido.

Reconoció que este ha sido un tema pendiente que no se solucionó en la administración estatal anterior.

Al concluir refrió que se está buscando de manera de obtener los recursos suficientes para las adecuaciones.