Morena expulsa a 4 diputados por votar a favor del PAN

Redacción

Ciudad Victoria, Tamps.- El grupo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expulsó de facto a las diputadas Leticia Vargas, Nayeli Lara, Nancy Ruiz y el diputado Jesús Suárez Mata, por mostrar su apoyo por acción u omisión al PAN dentro del Congreso de Tamaulipas.

El delegado nacional de Morena en la entidad, Ernesto Palacio Cordero, señaló que la decisión tomada por la bancada morenista dentro del legislativo tuvo sus consecuencias.

“Por esa definición que tomaron el día de ayer (miércoles), y a que a partir de esa definición ya no son parte de nuestro movimiento. No tenemos porqué indagar, no tenemos porqué seguirle el juego a la mafia del poder de Tamaulipas, no estamos en esa condición. Aquí están auténticos y auténticas lopezobradoristas, en unidad”, afirmó el delegado.

El conflicto comenzó el martes, cuando la diputada Nancy Ruiz renunció al partido. El miércoles, también la diputada Nayeli Lara presentó su salida de la bancada a mitad de la sesión. Además, Suárez Mata y Leticia Bargas votaron a favor de las propuestas del PAN.

Con esto, Morena perdió la mayoría en el Congreso de Tamaulipas.