Mi gobierno fue el mejor de la historia: responde Amalia García a señalamientos de inseguridad en Zacatecas

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Amalia García exgobernadora de Zacatecas se desmarcó de señalamientos del actual gobernador de la vecina entidad el morenista, David Monreal quien asegura que la imparable ola de violencia que se vive en ese territorio es producto de los anteriores gobiernos, aunque habrá que señalar que uno de ellos es de su hermano, Ricardo Monreal.

En rueda de prensa, la diputada federal por Movimiento Ciudadano lamentó la situación que vive su estado natal y señaló que es deber de todos los órdenes de gobierno apoyar para que esto se acabe.

“Me duele mi país, me duele mi tierra, me duele la vida de la gente y me duele que ante una situación de inseguridad tan brutal como la que hoy se vive y que es inédita. No había habido una situación como la que actual y yo diría en nuestro país y lo que yo diría lo que se requiere es que se tomen medidas de fondo con toda la determinación, con toda la entrega de parte de todos los órdenes de gobierno, del federal y de Zacatecas y los gobiernos municipales”.

A su vez García Medina agregó que “yo he ofrecido colaborar con el gobernador (David Monreal) y estoy segura que otros exgobernadores estaríamos dispuestos todos a hacer frente común para qué le den los recursos, para que le den el apoyo y lo necesario para poder afrontar lo que se está viviendo en Zacatecas. La situación duele… ahí está toda mi familia y yo creo que lo que necesita este gobierno en sus tres niveles de gobierno es dedicarse a proteger y garantizar la vida de toda la gente, es la primera obligación de un estado, brindar seguridad a la población”.

Más adelante señaló “¿Qué es lo que está pasando hoy? Están en conflicto dos carteles que son los principales a nivel nacional y que están dando una batalla para apoderarse de territorios en este país”.

¿Tiene usted información diputada?

– No, es público, es lo que ha dicho el propio gobernador y es lo que ha dicho el propio gobierno de la República.

Se le relaciona es que justo al momento de su administración llegó el crimen organizado (2004-2010) ¿Qué le responde a esas voces?

-Lo que le respondo es que en Zacatecas es lo que hay hoy. Entrar en polémicas haciendo y diciendo que hay responsables del pasado, bueno eso no es la solución.

Previo a concluir presumió los logros que hubo durante su gestión y señaló que “al final hubo un Producto Interno Bruto que era muy pequeño creció al 5% por encima de la media nacional además de que se brindó un respaldo extraordinario a la cultura y se detonó la inversión pública como nunca”, dijo entre otras cuestiones.

¿Se deslinda Amalia García de la inseguridad en su gobierno?

-Yo lo que digo es que mi gobierno fue el mejor de la historia de Zacatecas.

Amalia García estuvo de visita en esta ciudad para apoyar las labores proselitistas de la candidata de su partido a la gubernatura del estado, Anayeli Muñoz y también se hizo presente la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega.