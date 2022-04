“No me confío”, dice Jiménez sobre encuestas favorables

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sin dar por descontado el resultado de la contienda por la gubernatura se declaró la aspirante de la coalición PAN-PRI-PRD Teresa Jiménez Esquivel, quien rechazó tener excesos de confianza en el actual proceso electoral.

“Yo no me confío, sigo trabajando. El mejor termómetro es el que tenemos directamente con la población y seguiremos trabajando. Mi campaña ha sido permanente, no solamente de dos meses”, apuntó en conferencia de medios.

Durante la primera semana del proceso electoral, la abanderada de la alianza Va Por Aguascalientes ha aparecido al frente de diferentes encuestas difundidas por periódicos; en algunos casos con arriba del 50 por ciento de las preferencias.

“En todas las encuestas vamos arriba, algunas con diferentes cifras, pero en todas vamos arriba y así lo marcan medios nacionales”, expuso la panista con miras a renovar la gubernatura para su partido.

– ¿Tiene Plan B para una hipotética derrota?

– Nunca he tenido Plan B. Siempre he sido contundente y me avala el trabajo, ese recorrido que he llevado durante muchos años en las colonias. Seguiremos construyendo el triunfo.

En noviembre último, un audio filtrado por el líder nacional del PAN Marko Cortés reconoció que su partido sólo tenía posibilidades de ganar Aguascalientes, de las seis gubernaturas que se renovarán este año, en votaciones a celebrarse el próximo 5 de junio.