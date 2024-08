Mexicano se prueba con los 49s de San Francisco 

Redacción

San Francisco.- Para esta temporada 2024, ha habido muchos intercambios de jugadores alrededor de la NFL, para sorpresa de los mexicanos, los 49ers de San Francisco firmaron al regiomontano Isaac Alarcon, quien estuvo tres años en el equipo de prácticas de los Vaqueros de Dallas.

Con la escuadra texana, Isaac enseñó buenas cosas, de hecho en su último año, el coach Dan Quinn lo movió de liniero ofensivo a defensivo, pero desafortunadamente no pudo consolidarse y fue dejado en libertad, no obstante recibir buenas críticas de sus ahora ex compañeros como Zack Martin y Terence Steele.

Hay que recordar que Isaac terminó su relación con los Cowboys en septiembre pasado, no obstante la mala noticia, no bajó la guardia y siguió trabajando y preparándose por su cuenta, tanto en la técnica como físicamente

Recordemos que Alarcón fue parte del Programa Pathway Internacional en el 2020, una forma de expandir la Liga alrededor del mundo para que jugadores de otros países, tengan la oportunidad de competir y aprender de los mejores.

Ahora ya expirada su elegibilidad como jugador internacional, el equipo del área de la bahía puso en la mira a Alarcón para competir por un lugar en el roster final, luego de dejar ir al también mexicano liniero ofensivo, Alfredo Gutiérrez, quién al igual que su compatriota, fue parte del programa internacional de 2021 hasta 2023.

Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez fueron compañeros en el Tecnológico de Monterrey en sus épocas universitarias, fueron elementos clave para que el Tec ganara el campeonato de la Liga colegial en el 2019.

Isaac ya tuvo actividad en esta pretemporada con los 49ers, al ver acción en el duelo en el que enfrentaron a Tennessee, con victoria por 17-13 para los Titans.

“Ahora se trata de aprovechar la oportunidad que para eso he trabajado“, dijo Alarcón en su momento el liniero mexicano a ESPN. “Es una organización muy sólida, fuerte, que siempre está compitiendo con los mejores”.

¿Quién es Isaac Alarcón?

Isaac nació en Monterrey, Nuevo León, asistió al Instituto Tecnológico de Monterrey dónde jugó sus 5 temporadas como colegial, su buen físico y calidad en la línea, le abrieron las puertas para ser tomado en cuenta para el Programa Pathway Internacional en 2020; los Vaqueros de Dallas lo reclutaron de ahí para formar parte del equipo de prácticas, manteniéndose con ellos tres certámenes.

En enero pasado, el mexicano firmó contrato de reservas/futuras con los San Francisco 49ers, es decir, aseguró un sitio en el roster de los 90 jugadores que comenzarán el programa de receso de temporada en el equipo y ya dependerá de lo que muestre en los entrenamientos y en los emparrillados para formar parte del roster de 53 elementos que iniciarán.

La realidad es que será complicado ganarse un lugar como titular en la línea de los Niners, pues por ahora aparecen elementos experimentados de la talla de Chris Hubbard, Jon Feliciano, Jake Brendel y Aaron Banks.

Si en la pretemporada le llena el ojo a los coaches, pero no hay cupo para él en el grupo de 53, Alarcón tendrá la posibilidad de mantenerse en competencia por un lugar en el equipo de prácticas y sí sigue con su formación y preparación constante, posiblemente lo veamos como un jugador establecido en algún equipo de la NFL.

Isaac Alarcón es disciplinado, trabaja bien, esperemos que ahora sí le llegue la oportunidad en San Francisco y pueda concretar ese sueño que tanto ha buscado

Así lo dijo

“Ahora se trata de aprovechar la oportunidad que para eso he trabajado. Es una organización muy sólida, fuerte, que siempre está compitiendo con los mejores”

Isaac Alarcón

Liniero mexicano

La clave

Durante la temporada regular más reciente, Alarcón probó fortuna con los mismos 49ers, Cleveland Browns, Indianapolis Colts y Miami Dolphins.

Con información de Milenio