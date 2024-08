Corren a Lady Pays, la acusan de que sus productos tienen cucarachas y hongos

Redacción

Nuevo León.- La famosa Lady Pays, quien se hizo viral hace unos meses por vender postres en las calles de Nuevo León, ahora enfrenta una serie de críticas que podría costarle su emprendimiento pastelero.

Y es que lo que comenzó como un éxito de ventas y se convirtió en viral, ha terminado en una pesadilla: hongos y patas de cucaracha han sido encontrados en sus famosos pays, según usuarios en redes sociales, lo que ha generado un escándalo.

Todo comenzó cuando una usuaria de Facebook, identificada como Salazar Ade, publicó una serie de fotos donde se pueden ver hongos y lo que parece ser una pata de cucaracha incrustada en uno de los postres que compró a Lizeth, la conocida como #LadyPays.

“Pensé que sería la única, pero ya vi que no; se podrá excusar con el sol, pero las patas de cucaracha no salen por el sol, salen por no tener higiene. 40 pesos por hongos y cucarachas, ¡y no salgan con que es envidia!”, escribió la clienta.