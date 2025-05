Imposible técnica y financieramente dejar de pagar el Fobaproa: Morena

Redacción

Ciudad de México.-Aunque el Fobaproa representó una salvajada y un grave acto de irresponsabilidad política por parte de quienes lo aprobaron, no es posible técnica ni financieramente dejar de pagar esa deuda, por lo que el llamado del PRI en ese sentido es irresponsable, señaló el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, en la que dio a conocer un balance de los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias de la actual Legislatura, el zacatecano indicó que en los próximos días su grupo parlamentario se reunirá para discutir la posibilidad de formar una comisión que analice lo ocurrido con el Fobaproa.

En ese marco, consideró que el rescate bancario aprobado por el Congreso en 1998, a propuesta del entonces presidente Ernesto Zedillo, fue para mí una decisión salvaje, de profundas consecuencias, porque la gente más humilde, más pobre, sigue pagando el Fobaproa y vamos a seguirlo pagando muchos años más.

Sin embargo, pese a reiterar que esa decisión del PRI y el PAN fue una salvajada y un grave acto de irresponsabilidad política, Monreal enfatizó que la petición del grupo parlamentario del tricolor, en voz de su coordinador, Rubén Moreira, de dejar de pagar dicho fondo, es inviable.

No es posible técnica, financiera, políticamente porque hacer eso nos aislaría del mundo y nos colocaría en un país vulnerable y desconfiable en el cumplimiento de compromisos internacionales. Nosotros no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, recalcó.

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de que el T-MEC desaparezca, como sugirió el presidente estadunidense, Donald Trump, el morenista recalcó que dicho tratado comercial va a continuar porque es indispensable. No renovarlo, dijo, sería suicida para los tres países, pues juntos pueden competir de mejor forma ante los bloques de Europa y Asia.

A propósito del nombramiento del nuevo Papa, Monreal saludó la designación de Robert Francis Prevost, cuyo perfil elogió por ser cercano a los sectores más vulnerables.

Con información de La Jornada