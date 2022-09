Más de mil 200 muertos por las inundaciones en Pakistán

Redacción

Pakistán.-Más de mil 200 personas han muerto como consecuencia de las violentas y torrenciales lluvias que han caído en las últimas semanas sobre Pakistán, que se prepara para enfrentar nuevos diluvios en el sur del país.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) precisó que entre los mil 208 muertos hay 416 niños, mientras que la cifra de heridos asciende hasta los seis mil 82. En las últimas 24 horas se han registrado 19 víctimas mortales más.

El nivel del agua en la ciudad de Dadu, en el sur de Pakistán, siguió creciendo este viernes. Este aumento es consecuencia de las muy pronunciadas crecidas del río Indo, que provocaron monstruosas inundaciones dejando tras de sí un halo de destrucción en varias regiones del país.

Los equipos de emergencia se apresuraron este viernes a evacuar a millones de personas que residen en remotas aldeas en el sur del país, a la espera de que caigan nuevos diluvios y los desbordes de los ríos que llegan desde el norte, informa el diario paquistaní Dawn.

Extreme floods continue this morning in Malakand division of #Swat, #Pakistan pic.twitter.com/JBPDZDcqmT— The Intel Consortium (@INTELPSF) August 26, 2022