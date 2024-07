Mantienen en Jesús María vigilancia sobre grietas

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- Protección Civil de Jeús María mantiene en vigilancia las grietas que cruzan el municipio, luego de que las lluvias de las últimas semanas provocaron la apertura de una en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Héctor Manuel Reyes Hernández, director de Protección Civil de Jesús María dijo que por el momento, en el municipio no se ha presentado algún problema con una de estas fallas geológicas que cruzan todo el estado ya afectan a varios municipios.

“Afortunadamente no se ha presentado, no quiere decir que no se vaya a presentar toda vez que de acuerdo a los especialistas las fallas se han generado por cuestiones de agua y se presentan más en esta temporada de lluvia”, explicó.

Agregó que tampoco se han presentado los llamados “microsismos”, que es el movimiento generado por los cambios en la grieta, como sí han ocurrido en el municipio capital.

“Lo que compete a Protección Civil hacemos recorridos y vamos viendo que no tengan movimiento, aparte de los recorridos también la ciudadanía está muy atenta y son quienes los reportan, Obras Públicas, Desarrollo Urbano también están pendientes”, dijo.

Reyes Hernandez indicó que por el municipio cruzan hasta siete fallas geológicas que atraviesan todo el territorio de norte a sur.

“Hay una falla conocida como Chicahuales y esa es la que presenta más problemática”, precisó.

Aseguró que sí bien hay fincas afectadas, estas datan de algunos años atrás, pero actualmente no se han detectado problemas.