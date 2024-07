Advierten de sanciones a maestros que no cumplan con el ciclo escolar 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Oficialmente el ciclo escolar concluirá el próximo 17 de julio, por lo que no hay motivos, ni pretextos para que se anticipe la conclusión de clases, informó el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

Advirtió de sanciones a maestros que incumplan con el calendario escolar de 190 días, exigiendo que se respete el mismo.

Inclusive reveló que los docentes y personal administrativo no concluyen el 17 de julio, sino que se extienden hasta el día 19 por los procesos de actualización a los alumnos rezagados.

-¿Habrá sanciones entonces?

-Si por supuesto, el respeto al calendario escolar que no puede ser obviado, no se puede pasar por alto.

-¿A cómo de lugar entonces se cumplirá con los 190 días?

-Así será y así lo tienen también en claro los maestros.