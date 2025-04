¿Qué prometió Memo del Bosque a Vica Andrade?

Redacción

El productor Guillermo del Bosque, conocido en el medio artístico como Memo del Bosque, falleció este 7 de abril tras una larga batalla contra el linfoma de Hodgkin. Tenía 55 años. Su partida, aunque dolorosa, no fue improvisada: él mismo dejó todo preparado, desde los aspectos emocionales hasta los detalles de su despedida.

Memo del Bosque será recordado no solo por su influencia en la televisión mexicana, donde impulsó las carreras de talentos como Omar Chaparro, Adrián Uribe y Montserrat Oliver, sino también por la forma consciente y valiente con la que enfrentó la enfermedad y su muerte.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima… pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”, expresó el productor en un mensaje difundido en redes sociales. Sus palabras fueron interpretadas como una despedida anticipada y un acto de gratitud hacia la vida.

Diagnosticado en 2017, Memo se sometió a un trasplante de médula ósea que prolongó su vida. Sin embargo, en febrero de 2025 su salud comenzó a deteriorarse nuevamente. De acuerdo con el programa Hoy, el productor ya se encontraba en cuidados paliativos, acompañado por su círculo más cercano.

Junto a su esposa, la conductora Vica Andrade, había conversado años atrás sobre cómo deseaban afrontar la muerte. “Platicamos de todo lo que pasaría, cómo pasaría, cómo quisiera él que fueran manejados sus restos”, reveló Andrade en una entrevista.

Padre de tres hijos, Del Bosque priorizó que sus recuerdos y enseñanzas perduraran en ellos, por encima de lo material. “Sus hijos definitivamente serían los encargados de tener las cosas que son de Memo y para mí eso es lo principal”, expresó Vica.

Hasta el momento, no se ha informado dónde se realizará el servicio funerario ni el destino final de sus restos. Mientras tanto, colegas y seguidores le rinden tributo en redes sociales, reconociendo su legado profesional y su dignidad al partir.