Reconocen en Tigres que no agradó cómo pasaron a semifinales

Redacción

Tigres consiguió su pase a las semifinales del torneo de forma dramática, tras empatar 1-1 ante Necaxa con un gol en tiempo de compensación que tuvo que ser revisado por el VAR y que desató críticas hacia el arbitraje de Marco Antonio Ortiz.

El gol, que permitió a los Felinos igualar el marcador global y avanzar por mejor posición en la tabla, generó dudas entre aficionados y analistas, al considerar que la imagen no era concluyente. A pesar de la controversia, el conjunto regiomontano ya piensa en su próximo rival: Toluca.

Joaquim Pereira, defensa del equipo, reconoció que no pueden repetir los errores cometidos ante Necaxa, que les marcó al minuto 86 y por poco los deja fuera de la liguilla. “Todos tenemos que concentrarnos, hay que estar enfocados en todas las partes, no puede pasar lo que pasó con Necaxa. Gracias a Dios pasamos, pero sinceramente fue un resultado muy amargo que no necesitaba pasar”, señaló el zaguero.

El futbolista portugués insistió en la necesidad de mantener el equilibrio en todas las líneas del campo. “Creo que si nos enfocamos en todo, en el ataque, defensa y la media tenemos todo para hacer un gran partido”, dijo en referencia al próximo duelo ante Toluca, equipo que cuenta con uno de los líderes de goleo del torneo, Paulinho.

Sobre el enfrentamiento ante los Diablos Rojos, Pereira subrayó que “tenemos que concentrarnos para cometer los menos errores posibles para llegar a la final”.

El partido de ida se jugará este miércoles 14 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio Universitario. En México será transmitido por Canal 7 y la app Tubi, mientras que en Estados Unidos podrá verse a través de Fox Deportes y Estrella TV.