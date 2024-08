Mandatarios latinoamericanos rechazan fallo que confirma reelección de Maduro

Redacción

Uruguay.-Tras darse a conocer que la Corte Suprema de Venezuela validó este jueves la victoria de Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, distintos personajes de la política Latinoamérica mostraron su descontento ante la falta de certezas democráticas.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, consideró que el fallo de la máxima corte de Venezuela que convalidó este jueves la reelección del mandatario Nicolás Maduro sólo confirma un “fraude” electoral.

El régimen de Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando: el fraude. Una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. No debemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana”, escribió Lacalle Pou en la red social X.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela certificó “de forma inobjetable” el resultado de las elecciones del 28 de julio emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó vencedor a Maduro para el periodo 2025-2031 con el 52 por ciento de los votos. The video player is currently playing an ad.

La oposición asegura haber ganado los comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir a Maduro, en el poder desde 2013.

Liderados por María Corina Machado, los opositores afirman que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó con el 67 por ciento de los votos y publicó copias de las actas que, sostiene, lo prueban.

Lacalle Pou cuestionó la noche misma de la elección el supuesto triunfo de Maduro y, posteriormente, Uruguay fue uno de los primeros países en reconocer la victoria de González Urrutia.

El gobierno de Lacalle Pou y otros de la región discuten un comunicado conjunto crítico con el fallo del TSJ, según fuentes de la cancillería uruguaya.

Boric acusa fraude

El presidente chileno, Gabriel Boric, acusó a la corte suprema venezolana de “consolidar el fraude” electoral en ese país, tras convalidar la reelección de su homólogo Nicolás Maduro.

“Hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia”, aseguró Boric en una publicación en su cuenta en X, donde además afirmó que “Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”.

Inaceptable victoria sin revisión

El presidente paraguayo, Santiago Peña, se pronunció en X sobre la decisión del TSJ.

Lamentamos profundamente la decisión del gobierno de Venezuela de avanzar en la ratificación de resultados electorales que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano.

Es inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva e independiente de los votos”, escribió.

Por su parte, el canciller uruguayo, Omar Paganini, había asegurado que el fallo del TSJ de Venezuela “de ninguna manera” es un pronunciamiento creíble.

Uruguay figuró, junto a España, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, entre los 22 países que solicitaron el viernes pasado la “inmediata publicación de todas las actas originales” de las elecciones del 28 de julio en Venezuela

Con información de AFP y Reuters.