Postal llega a su destino 121 años después de haber sido enviada

Redacción

EU.-En el pasado, la tradición de enviar cartas por correo era una forma fundamental de comunicación, especialmente antes del auge de la tecnología digital. Esta práctica tenía un significado especial y estaba rodeada de costumbres que reflejaban la importancia de mantener el contacto a distancia.

Enviar y recibir cartas era un acto profundamente personal. Las cartas llevaban el toque humano, desde la elección del papel hasta la caligrafía, lo que añadía una capa de intimidad que es difícil de replicar con la comunicación digital de hoy.

Las personas solían perfumar las cartas, decorar el sobre con dibujos o sellos distintivos, y tomar tiempo para redactar cuidadosamente sus pensamientos. Recibir una carta podía ser un momento muy esperado, y a menudo las personas guardaban las cartas en cajas especiales para releerlas en el futuro.

Con el tiempo, la práctica de enviar cartas por correo ha disminuido con la llegada de los teléfonos, correos electrónicos y mensajes de texto. Sin embargo, en medio de este auge digital recientemente la llegada de una antigua postal a su destino llamó la atención y es que este viaje tardó más de un siglo.

Todo ocurrió en un banco galés, en donde los empleados quedaron sorprendidos cuando el servicio de correos les hizo entrega de una postal enviada hace 121 años.

El personal de correspondencia del banco había estado revisando el correo el 16 de agosto, cuando de repente, la postal pospuesta cayó de la pila sobre la mesa, fue entonces cuando se percataron que estaba fechado el 3 de agosto de 1903 y llevaba un sello con el rey Eduardo VII, que era el monarca gobernante del Reino Unido en ese momento.

