Lupita D´Alessio estalla contra la prensa

La relación entre los medios de comunicación y los famosos puede ser complicada. Tal ha sido la situación de la cantante Lupita D´Alessio y los reporteros que la buscan para saber los detalles de su vida.

En su último encuentro, el equipo de seguridad de la Leona Dormida impidió el paso de la prensa, algo que posteriormente le fue cuestionado a la cantante.

“Porque no me da la gana, cuando vienes mal, vienes cansada, pues no te da la gana, prefiero quedarme callada que ofender a una persona”.

Asimismo, aprovechó la pregunta para expresar su molestia con los medios de comunicación, pues siente que no la respetaron durante la dura etapa que pasó, cuando enfrentó sus problemas de adicciones.

“Dentro de todo lo oscuro de mi vida y todas esas cosas, que muchas veces siento que algunos medios, como seres humanos, no respetan, eso es importante”, sentenció la cantante, quien además pidió “respeto” por parte de los reporteros, pues aseguró que ella también es un ser humano.

Aunque dejó en claro que no tiene problemas con las críticas, señaló que le duele cuando los medios hacen comentarios hirientes sobre ella, y por ello opta por no contestar y hacerse “tonta con el celular”.

Finalmente, Lupita pidió a los medios que la traten con respeto y prometió que ella hará lo mismo cuando los vea en diferentes espacios.

Con información de TV Notas