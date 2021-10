Llama PRI a no minimizar violencia desatada en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó un enérgico llamado a las autoridades de seguridad en el estado a no minimizar la violencia desatada en los últimos días que ha dejado como saldo ejecuciones y enfrentamientos.

La secretaria general del CDE tricolor, Leslie Atilano expresó que el gobierno debe de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos a través de la coordinación de los cuerpos policiaco.

“Es lamentable la violencia que está pasando en Aguascalientes, sine embargo hacemos el llamado a todos esos cuerpos policiacos a privilegiar la seguridad de la ciudadanía”, remarcó.

Abundó en que Aguascalientes en una entidad tranquila, por lo que se debe poner atención y no minimizar los eventos ocurridos bajo el pretexto de ser hechos aislados.

“Que no se caiga en que son hechos afilados, deben de llegar al fondo en todos y cada uno de los casos y sobre todo crear estrategias de prevención para evitar que la situación pueda salirse de control”, concluyó.