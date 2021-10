15 mil familias viven en asentamientos irregulares en Aguascalientes, calcula Sedum 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Más de 70 asentamientos humanos no autorizados se tienen ubicados en el municipio capital, afirmó Jaime Gallo Camacho, secretario de Desarrollo Urbano de la alcaldía, quien calculó que alrededor de 15 mil familias viven en estos terrenos.

“Aquí en Aguascalientes tenemos ubicados 72 asentamientos irregulares y varios de ellos son derivados a que no existe vivienda a un costo adecuado para esas familias, la gente opta por adquirir estos predios que no cumplen con todas las condiciones legales”, apuntó el funcionario.

– ¿En qué zonas? – La mayoría de estos se encuentran principalmente en el oriente de la ciudad.

Gallo Camacho mencionó que la existencia de estos terrenos deriva en problemáticas posteriores para sus inquilinos como falta de servicios básicos en agua, drenaje y alumbrado.

“Muchos de estos son conocidos son el Che Guevara, 2 de octubre, Lomas de Nueva York, entre otros”, citó. El titular de Desarrollo Urbano adicionó que en los dos periodos de la actual administración municipal se regularizaron ocho predios, mientras que una docena ya se encuentran en ese proceso.