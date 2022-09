Laura Zapata le pide “paro” a Thalía por pleito con Yolanda Andrade

Redacción

Ciudad de México.- Yolanda Andrade se lanzó con todo contra Laura Zapata porque la actriz señaló que México era un país con personas flojas. Tras esto, ambas famosas iniciaron una confrontación.

“Los mexicanos no somos huevones, la huevona eres tu. Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar”, le señaló la conductora.

En respuesta, la actriz dijo en “El Chismorreo” que Yolanda era un cero a la izquierda y que la verdadera raíz de su enojo con ella era porque no querían que fuera amiga de la cantante.

“Es una persona con la que no me quiero meter, es un cero a la izquierda en mi vida y yo creo que me odia porque una vez dije que mi mamá le prohibía esa amistad a Thalía”.

Además, Zapata pidió a Thalía que le ponga un alto a su amiga, “yo le digo a Thalía, ‘oye, tendrías tú que protegerme a mí por favor te lo suplico’, que ni soy mantenida que ni me han mantenido, o sea, ¿qué pasó? Yo te abrí la puerta de este medio pero antes de que tú empezaras a trabajar en esto, yo ya trabajaba y yo ya vivía de esto”.

Finalmente, Laura Zapata fue cuestionada por la prensa sobre si se molestaría con Thalía en el caso de que no haga caso a su petición y respondió, “voy a ver”.

Con información de TV Notas