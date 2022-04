Laura Bozzo comparó a Alfredo Adame con un animal

Redacción

Laura Bozzo está de nuevo en el centro de la polémica. Y es que además de confirmar su regreso a la televisión mexicana, ahora de la mano de Imagen Televisión, la peruana volvió a lanzarse contra uno de sus más acérrimos enemigos.

Además de que en los últimos años la autonombrada “abogada de los pobres” se ha enfrascado en numerosas discusiones con figuras del medio del espectáculo, e incluso se ha metido en problemas con las autoridades debido a sus cuestionados asuntos fiscales, su relación con Alfredo Adame ha sido una de las más ríspidas del medio del entretenimiento.

Y es que hace unos años la presentadora cuestionó las intenciones de Adame por incursionar en la política, motivo que generó la molestia en el actor, quien fue invitado en 2020 al programa de la peruana Laura sin censura sólo para terminar gritoneándole en pleno foro de Unicable. Alfredo Adame asegura que Laura Bozzo es partícipe en una red de trata de personas (Foto: Instagram)

Entonces, lo que empezó con relativa tranquilidad, se encendió al grado de que Adame se lanzó en descalificativos contra la presentadora en plena transmisión en vivo, hasta que ella decidió correrlo para no seguir escuchándolo.

Pese a que la fallecida Magda Rodríguez, entonces productora de la emisión, intentó calmar las aguas, no pudo contener la furia de Adame, quien abandonó el set entre gritos y empujones.

Ahora, Bozzo fue interceptada por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes la cuestionaron respecto a sus futuros proyectos, como el programa que prepara y que entrará en sustitución de Acércate a Rocío, el talk show de Rocío Sánchez Azuara, quien a su vez ahora formará parte de las filas de TV Azteca. Bozzo está por volver a la televisión con un renovado talk show (Foto: instagram)

Además, le preguntaron respecto a sus problemas con Alfredo Adame, tema que Bozzo decidió evadir y optó por comparar al también conductor con un animal.

“Ay, Alfredo Adame, no me vengas con eso por favor. Nada, nada, yo no me peleo con moscas. OK, que diga lo que le dé la gana”, dijo en relación a lo que ha mencionado el actor, respecto a que “tiene pruebas” de que la peruana colabora con un grupo de personas vinculadas a la trata de blancas.

“53 personas he rescatado de trata, pregúntenle a Rosy Orozco sobre mi labor en contra de la trata. (Unas personas peruanas) están acá conmigo, trabajando en Imagen”, dijo en un video grabado por Berenice Ortiz, colaboradora de Radio Fórmula.

Al hablar sobre su problema de adeudo de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la conductora de programas como Laura en América se negó a tocar el tema porque está en manos de sus abogados.

“Me otorgaron suspensión, estamos pidiendo que ya no se me vincule a proceso (…) Estamos viendo porque esto es del 2012 y se debe a un triple tributación, que mis contadores de brutos no se dieron cuenta y yo fui la que pagué los platos rotos”, dijo. Laura Bozzo aseguró que, en contra de sus acusaciones, ella ha ayudado a rescatar a personas víctimas de trata (Foto: Revista Suave/ Instagram)

“No hay ningún problema, yo tengo una muy buena relación con el SAT y no tengo ningún problema, hay que pagar impuestos y yo por eso los pago con mi nombre. Yo no tengo empresas para deducir”, aseguró Laura Bozzo cuando se tranquilizó luego de las preguntas sobre Alfredo Adame.

Las rencillas entre Alfredo Adame y Laura Bozzo comenzaron en 2018, cuando el ex esposo de Mary Paz Banquells se postuló a un puesto político por la alcaldía de Tlalpan, pero no únicamente él buscó ser funcionario público, también otros personajes como Sergio Mayer, Ernesto Laguardia, María Elena Saldaña, Ernesto D’Alessio y Eduardo Capetillo ingresaron a la contienda como candidatos, hecho que la peruana calificó como “repugnante”.

Desde entonces la riña se ha vuelto mediática, tal es así que Adame aseguró que fue él quien llamó al SAT para denunciar a la presentadora por haber vendido una propiedad que se encontraba embargada, lo cual es un delito fiscal.

