Esperan reactivación de la producción automotriz en Aguascalientes para el 2o semestre del año

Reacción

Aguascalientes, Ags.-El líder de los trabajadores del sector automotriz Rogelio Padilla de León, dijo que esperan y para el segundo semestre del año se reactive la producción dentro del sector afectado por la falta de componentes electrónico.

El subsecretario de la CTM en la entidad expuso que se estimaba para este mes de abril dicha regularización con el abastecimiento de los componentes, sin embargo no ha ocurrido, por lo que insistió en que esperan que para la segunda mitad del año se pueda sortear dicha crisis.

“Estamos en espera, los directivos de las empresas son las más interesadas en salir de este bache y han estado presionando a los fabricantes de estas piezas porque es algo que se ha esperado”, resaltó.

Posteriormente Padilla de León advirtió que el primer semestre del año será malo económicamente para las empresas del sector al no cumplirse con los planes de producción que se tenían trazados.

Para concluir externó que ahora el principal temor es que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no afecten a la producción del acero y aluminio utilizados en la industria automotriz.