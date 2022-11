Juniors no tienen asegurado nada en el PRI: Meade 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A un día del registro de fórmulas para la dirigencia del partido, el delegado especial, Jorge Meade, aseguró que ni los llamados juniors, ni nadie en particular tiene asegurado el cargo.

El enviado del CEN tricolor recalcó que en el partido todos son priistas y no hay privilegios por ser hijos de alguien en particular.

“Hablaban en días pasados de los juniors, pues déjenme decirle que aquí no hay limitaciones para nadie, ni amarres porque todos son militantes y serán tratados por igual”, recalcó.

Posteriormente reiteró que es momento de la reconciliación, por lo que esperan salir unidos de este proceso interno de selección que concluirá en la primer quincena de diciembre.

“No tenemos miedo a la democracia en el PRI porque la hemos impulsado siempre”, presumió (al tiempo de aguantarse una carcajada).